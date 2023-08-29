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Агент Гайча: Адольфо останется в ЦСКА. Он хочет добиться успеха в этом клубе

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Пабло Каро, представляющий интересы нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, заявил, что аргентинец не намерен покидать "армейский" клуб.
Фото: ПФК ЦСКА
– Адольфо останется в ЦСКА. Он хочет добиться успеха в этом клубе, – приводит слова Каро Sport24.

По окончании прошлого сезона Адольфо Гайч вернулся в расположение ЦСКА из аренды в "Вероне". Ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно 24-летний аргентинец может перейти в один из итальянский клубов. Кроме того, в услугах Гайча был заинтересован "Оренбург", который работал над вариантом с арендой форварда.

Контракт ЦСКА с Гайчем рассчитан до конца календарного 2025 года. Его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 1,8 млн евро.


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