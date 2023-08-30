- Знаете, когда мы играем хорошо и выигрываем, беспокоит, не потеряем ли мы концентрацию. Когда проигрываем, возникает вопрос, сможем ли вернуться на пик формы. Команда - это живой организм, над которым надо работать каждый день. Я не вижу какого-то кризиса и неуверенности в нашей игре и действиях. Нет каких-либо предпосылок для того, чтобы говорить о чем-то плохом. Хотя, наверное, сложнее возвращать команду после победных серий, чем после поражений, - передает слова Гончаренко Matchtv.ru.
Екатеринбургский "Урал" под руководством главного тренера Виктора Гончаренко в пяти стартовых матчах нового сезона Российской премьер-лиги набрал 13 очков, одержав 4 победы при 1 ничьей. В рамках 6 тура РПЛ "шмели" разгромно уступили на выезде петербургскому "Зениту" со счетом 0:4, после чего потерпели также выездное поражение от казанского "Рубина" (1:2) в матче 3 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
В турнирной таблице РПЛ "Урал" с 13 очками в 6 матчах занимает третье место, отставая от лидирующего "Краснодара" на 1 очко. В группе B Кубка России екатеринбуржцы с 3 очками в трех матчах занимают второе место, однако могут опуститься на четвертое, если "Ростов" 30 августа наберет хотя бы 1 очко против "Локомотива".
Гончаренко: не вижу какого-то кризиса в игре "Урала"
Главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко прокомментировал результаты команды в последних матчах.
Фото: ФК "Урал"