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Паршивлюк: "Динамо" провалило первые 25 минут, так непозволительно играть в дерби со "Спартаком". Настоящая катастрофа!

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Защитник московского "Динамо" Сергей Паршивлюк прокомментировал крупное поражение от "Спартака" (1:4) в рамках 3 тура группового этапа Кубка России.
Фото: РИА Новости
- В первом тайме случилась настоящая катастрофа! Таким образом непозволительно играть в дерби. Мы полностью провалили первые 25 минут, именно они предрешили исход матча. Будем разбираться, почему так произошло. В перерыве был серьезный разговор с Личкой. После 0:4 тренер не может прийти в раздевалку и погладить всех по головке. Был серьезный мужской разговор, который останется между нами, - передает слова Паршивлюка "Чемпионат".

Московское "Динамо" крупно уступило столичному "Спартаку" в выездном матче 3 тура группового раунда Пути РПЛ Кубка России в группе D (1:4). К 25 минуте игры бело-голубые проигрывали со счетом 0:4 после дубля нападающего Александра Соболева, а также голов центрального защитника Срджана Бабича и вингера Антона Зиньковского. Уже на 27 минуте главный тренер "Динамо" Марцел Личка произвел двойную замену. Гол престижа бело-голубых на 65 минуте забил вышедший на поле в середине первого тайма вингер Муми Нгамалё, к этому моменту гости использовали все 5 разрешенных регламентом замен.


Кубок России Динамо Спартак Паршивлюк
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