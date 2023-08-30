- В первом тайме случилась настоящая катастрофа! Таким образом непозволительно играть в дерби. Мы полностью провалили первые 25 минут, именно они предрешили исход матча. Будем разбираться, почему так произошло. В перерыве был серьезный разговор с Личкой. После 0:4 тренер не может прийти в раздевалку и погладить всех по головке. Был серьезный мужской разговор, который останется между нами, - передает слова Паршивлюка "Чемпионат".
Московское "Динамо" крупно уступило столичному "Спартаку" в выездном матче 3 тура группового раунда Пути РПЛ Кубка России в группе D (1:4). К 25 минуте игры бело-голубые проигрывали со счетом 0:4 после дубля нападающего Александра Соболева, а также голов центрального защитника Срджана Бабича и вингера Антона Зиньковского. Уже на 27 минуте главный тренер "Динамо" Марцел Личка произвел двойную замену. Гол престижа бело-голубых на 65 минуте забил вышедший на поле в середине первого тайма вингер Муми Нгамалё, к этому моменту гости использовали все 5 разрешенных регламентом замен.
Паршивлюк: "Динамо" провалило первые 25 минут, так непозволительно играть в дерби со "Спартаком". Настоящая катастрофа!
Защитник московского "Динамо" Сергей Паршивлюк прокомментировал крупное поражение от "Спартака" (1:4) в рамках 3 тура группового этапа Кубка России.
Фото: РИА Новости