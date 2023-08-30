– "Сочи" вчера отказал "Нанту", Ваня останется в России. Мы удивлены и немного разочарованы таким решением – тем, что клуб не оставил никакого шанса для переговоров. Они просто заявили, что игрок не продается. "Нант" был хорошим вариантом, но в "Сочи" решили так, как решили. Посмотрим, что принесет нам будущее, – цитирует Ратковицу "РБ Спорт".
29 августа стало известно, что защитник "Сочи" Ваня Дркушич попал в сферу интересов французского "Нанта". По информации "РБ Спорт", клуб Лиги 1 сделал предложение "Сочи" по поводу перехода 23-летнего словенца. "Канарейки" были настроены оформить сделку на этой неделе до закрытия трансферного окна в чемпионате Франции. Агент словенского защитника Младен Ратковица подтвердил "Чемпионату", что российский клуб получил официальное предложение от "Нанта".
Ранее сообщалось о переговорах по Дркушичу между "Сочи" и "Црвеной Звездой", однако клубам не удалось прийти к компромиссу по финансовым условиям. На старте текущего сезона Ваня забил единственный гол в 6 матчах РПЛ за "Сочи". Его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 3 млн евро. Словенец перешел в российский клуб в январе 2022 года. Действующий контракт между сторонами рассчитан до конца сезона-2024/25.
Агент Дркушича: "Сочи" вчера отказал "Нанту". Мы удивлены и немного разочарованы таким решением
Младен Ратковица, агент защитника "Сочи" Вани Дркушича, рассказал, что клуб отказался продавать словенца во французский "Нант".
Фото: ФК "Сочи"