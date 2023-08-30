– Трансфер Осмайича в ЦСКА больше невозможен, так как клуб не сделал новое предложение вовремя. Игрок продолжит свою карьеру в Европе, — приводит слова агента Sport24.
Ранее Игорь Глушевич сообщил о том, что московский ЦСКА сделал два официальных предложения "Кадису" по поводу трансфера нападающего Милутина Осмайича. При этом испанский клуб оба раза ответил отказом команде из России.
24-летний с лета 2021 года принадлежит "Кадису". Действующее соглашение игрока сборной Черногории с испанским клубом рассчитано до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в два миллиона евро.
Агент: трансфер Осмайича в ЦСКА больше невозможен
Нападающий испанского "Кадиса" Милутин Осмайич этим летом не перейдет в московский ЦСКА, сообщает агент игрока Игорь Глушевич.
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