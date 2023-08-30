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Агент: трансфер Осмайича в ЦСКА больше невозможен

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Нападающий испанского "Кадиса" Милутин Осмайич этим летом не перейдет в московский ЦСКА, сообщает агент игрока Игорь Глушевич.
Фото: Getty Images
– Трансфер Осмайича в ЦСКА больше невозможен, так как клуб не сделал новое предложение вовремя. Игрок продолжит свою карьеру в Европе, — приводит слова агента Sport24.

Ранее Игорь Глушевич сообщил о том, что московский ЦСКА сделал два официальных предложения "Кадису" по поводу трансфера нападающего Милутина Осмайича. При этом испанский клуб оба раза ответил отказом команде из России.

24-летний с лета 2021 года принадлежит "Кадису". Действующее соглашение игрока сборной Черногории с испанским клубом рассчитано до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в два миллиона евро.


ЦСКА Российские трансферы Кадис
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