"Нахожусь на завершающей стадии восстановления. Пропустил месяц. Ждать ли меня в матче с ЦСКА? Я полечу на игру с командой. Буду готовиться. А решение будут принимать тренеры — нужен я или нет", — сказал Чистяков.
29-летний Чистяков в четырёх матчах нынешнего сезона не отметился результативными действиями. Защитник пропустил некоторое время из-за травмы, которую он получил в матче с "Ростовом" (1:1) 29 июля 2023 года. С тех пор спортсмен на поле не выходил.
Источник: Sport24.
Чистяков: полечу с командой на матч с ЦСКА. Тренеры решат, нужен я или нет
Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков заявил, что полетит с командой на матч 7-го тура чемпионата России с ЦСКА в Москву.
Фото: ФК "Зенит"