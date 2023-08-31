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Чистяков: полечу с командой на матч с ЦСКА. Тренеры решат, нужен я или нет

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Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков заявил, что полетит с командой на матч 7-го тура чемпионата России с ЦСКА в Москву.
Фото: ФК "Зенит"
"Нахожусь на завершающей стадии восстановления. Пропустил месяц. Ждать ли меня в матче с ЦСКА? Я полечу на игру с командой. Буду готовиться. А решение будут принимать тренеры — нужен я или нет", — сказал Чистяков.

29-летний Чистяков в четырёх матчах нынешнего сезона не отметился результативными действиями. Защитник пропустил некоторое время из-за травмы, которую он получил в матче с "Ростовом" (1:1) 29 июля 2023 года. С тех пор спортсмен на поле не выходил.

Источник: Sport24.


Чистяков Зенит
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