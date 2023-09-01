"У нас есть по-настоящему любящие футбол журналисты. Но в последнее время в СМИ появились и те, кто ищет в нем повод для любых скандалов, ради этого любым способом провоцируя игроков и тренеров. Случай с Дзюбой тому пример. И тот вопрос на автостоянке был задан ему только с одной целью — вывести из себя человека, а не "субъекта футбола", как окрестил Артема господин Григорьянц, и снять на видео", — сказал Романцев.
Романцев заявил, что КДК следуют следить за ситуацией на поле, а не за его пределами, тем более на стоянке стадиона. Специалист считает, что КДК следовало поинтересоваться, почему журналист без спроса начал снимать постороннего для него человека, да и начал общаться с игроком не в отведённых для этого местах.
Напомним, Дзюба, в ответ на один из вопросов журналиста, пообещал "засунуть телефон в одно место". История закончилась для спортсмена штрафом в 50 тысяч рублей и условной дисквалификацией.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Романцев — о Дзюбе и журналисте: пытался вывести из себя Артема и снять это на видео
Советский тренер Олег Романцев высказался о ситуации с нападающим "Локомотива" Артёмом Дзюбой и журналистом.
Фото: globallookpress.com