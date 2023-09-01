"Это легенда и мастер, и я рад, что играю с ним в одно время. Это что-то необъяснимое. Да, по сути, вытаскивает уже мертвые мячи. Ты бежишь на подстраховке — а он не то что перед собой отбивает, так еще и на угловой или в сторону. Не знаю, не объяснить словами", — сказал Лукин.
В нынешнем сезоне 19-летний Лукин принял участие в трёх матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Его соглашение с ЦСКА рассчитано ещё на два года.
Послезавтра, 3 сентября, ЦСКА проведёт последний матч перед международной паузой. Соперником команды Владимира Федотова станет действующий чемпион России "Зенит". Встреча пройдёт на "ВЭБ Арене" в Москве.
Источник: Sport24.
Лукин — об Акинфееве: легенда и мастер. Рад, что играю с ним в одно время
Защитник ЦСКА Матвей Лукин высказался о вратаре и капитане команды Игоре Акинфееве.
Фото: "Чемпионат"