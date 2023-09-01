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Зарема Салихова: уверена, "Спартак" даже не заметит "Краснодар" на поле

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Зарема Салихова, спутница экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, поделилась ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура чемпионата России между "красно-белыми" и "Краснодаром".
Фото: ФК "Спартак"
– "Краснодар" – самый удобный соперник. Их манера наиболее приятна для "Спартака", об этом говорит статистика личных встреч. "Краснодар" оставляет много пространства, а свободные зоны – это хлеб для игроков атаки. Уверена, "Спартак" даже не заметит "Краснодар" на поле. Важно скорее забить первый гол, – цитирует Салихову Metaratings.

Игра между "Краснодаром" и "Спартаком" состоится в субботу, 2 сентября. Начало – в 20:00 по мск.

После шести сыгранных туров "Краснодар" с 14 очками единолично лидирует в таблице РПЛ. "Спартак" замыкает семерку сильнейших клубов таблицы чемпионата России, имея на счету 10 очков. Команда Гильермо Абаскаля подходит к выездной встрече с "быками" с трехматчевой безвыигрышной серией в Премьер-Лиге. На этой неделе "красно-белые" дома разгромили "Динамо" (4:1) в Кубке России, а "Краснодар" увез три очка из Нижнего Новгорода (1:0) благодаря голу нападающего Джона Кордобы на 88-й минуте.


Спартак Краснодар Салихова
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