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"Матч ТВ": переход нападающего "Локомотива" Изидора в "Метц" сорвался

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Нападающий "Локомотива" Вильсон Изидор не перейдет в "Метц" из-за срыва переговоров между клубами.
Фото: ФК "Локомотив"
Как утверждает источник, 23-летний француз прилетел во Францию и прошел медосмотр, однако переговоры между "Локомотивом" и "Метцем" зашли в тупик на финальной стадии. Теперь Изидор вернется в Москву и присоединится к "железнодорожникам".

Ранее L'Equipe сообщило о том, что форвард "Локомотива" Вильсон Изидор может стать игроком "Метца". Французский клуб рассматривал вариант с арендой уроженца Ренна и возможностью дальнейшего выкупа.

Вильсон перешел в "Локомотив" из "Монако" в январе 2022 года. В нынешнем сезоне Изидор появился на поле в четырех матчах "железнодорожников" в чемпионате России, отличившись забитым голом. Контракт "красно-зеленых" с французом рассчитан до лета 2026 года. Рыночная стоимость форварда оценивается в 3 млн евро.

Источник: "Матч ТВ"


Локомотив Метц Изидор Российские трансферы Лига 1
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