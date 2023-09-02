Как сообщает источник, ЦСКА решил убрать изображение футболиста "Зенита" Марио Фернандеса из подтрибунного помещения на стадионе "ВЭБ Арена". Это произошло перед домашней игрой седьмого тура Российской Премьер-лиги против петербургского клуба, которая состоится завтра, 3 сентября. На место фото Марио красно-синие прикрепили портрет Даниэля Карвальо.
Напомним, 32-летний Фернандес защищал цвета московского ЦСКА на протяжении десяти лет – с 2012 по 2022 год. В летнее трансферное окно защитник перешел в петербургский "Зенит", подписав соглашение с сине-бело-голубыми до июня 2024 года.
Источник: РИА Новости
РИА Новости: ЦСКА убрал портрет Фернандеса из подтрибунного помещения на стадионе "ВЭБ Арена"
Московский ЦСКА убрал изображение защитника петербургского "Зенита" Марио Фернандеса из подтрибунного помещения стадиона "ВЭБ Арена".
Фото: "Чемпионат"