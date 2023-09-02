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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
0 - 1 0 1
АхматЗавершен
Нижний Новгород
2 - 1 2 1
РубинЗавершен
Крылья Советов
3 - 0 3 0
ФакелЗавершен
Краснодар
20:00
СпартакНе начат
П1 2.32X 3.85П2 3.05

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Волгарь
1 - 2 1 2
СоколЗавершен
Алания
2 - 1 2 1
Енисей2 тайм
Химки
1 - 1 1 1
Кубань2 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Шеффилд
2 - 2 2 2
ЭвертонЗавершен
Манчестер Сити
5 - 1 5 1
ФулхэмЗавершен
Челси
0 - 1 0 1
Ноттингем ФорестЗавершен
Брентфорд
2 - 2 2 2
БорнмутЗавершен
Бёрнли
2 - 5 2 5
ТоттенхэмЗавершен
Брайтон
0 - 0 0 0
Ньюкасл1 тайм
П1 1.6X 4.3П2 5.6

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Сосьедад
5 - 3 5 3
ГранадаЗавершен
Реал Мадрид
2 - 1 2 1
ХетафеЗавершен
Алавес
1 - 0 1 0
Валенсия1 тайм
П1 1.61X 3.85П2 6.2
Бетис
22:00
Райо ВальеканоНе начат
П1 2.01X 3.5П2 4.1

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Болонья
0 - 1 0 1
Кальяри1 тайм
П1 3.4X 3.45П2 2.18
Удинезе
0 - 0 0 0
Фрозиноне1 тайм
П1 2.03X 3.3П2 3.9
Аталанта
21:45
МонцаНе начат
П1 1.67X 4.2П2 5.2
Наполи
21:45
ЛациоНе начат
П1 1.67X 4.3П2 5.4

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хоффенхайм
3 - 1 3 1
ВольфсбургЗавершен
Байер
5 - 1 5 1
ДармштадтЗавершен
Вердер
4 - 0 4 0
МайнцЗавершен
Аугсбург
2 - 2 2 2
БохумЗавершен
Штутгарт
5 - 0 5 0
ФрайбургЗавершен
Боруссия М
1 - 0 1 0
Бавария1 тайм
П1 4.2X 4.1П2 1.8

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брест
0 - 0 0 0
РеннЗавершен
Монако
22:00
ЛансНе начат
П1 2.09X 3.95П2 3.35
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РИА Новости: ЦСКА убрал портрет Фернандеса из подтрибунного помещения на стадионе "ВЭБ Арена"

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Московский ЦСКА убрал изображение защитника петербургского "Зенита" Марио Фернандеса из подтрибунного помещения стадиона "ВЭБ Арена".
Фото: "Чемпионат"
Как сообщает источник, ЦСКА решил убрать изображение футболиста "Зенита" Марио Фернандеса из подтрибунного помещения на стадионе "ВЭБ Арена". Это произошло перед домашней игрой седьмого тура Российской Премьер-лиги против петербургского клуба, которая состоится завтра, 3 сентября. На место фото Марио красно-синие прикрепили портрет Даниэля Карвальо.

Напомним, 32-летний Фернандес защищал цвета московского ЦСКА на протяжении десяти лет – с 2012 по 2022 год. В летнее трансферное окно защитник перешел в петербургский "Зенит", подписав соглашение с сине-бело-голубыми до июня 2024 года.

Источник: РИА Новости


ЦСКА Фернандес Зенит Российские трансферы
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