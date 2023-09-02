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Гендиректор "Спартака" – о доверии Абаскалю: последние результаты влияют на наше настроение

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Генеральный директор "Спартака" Малышев после поражения от "Краснодара" (0:2) ответил на вопрос, влияет ли 4-матчевая безвыигрышная серия "красно-белых" на доверие к главному тренеру Гильермо Абаскалю.
Фото: ФК "Спартак"
– Плохо сыграли, проиграли. Влияют ли последние результаты на доверие к Абаскалю? Это, безусловно, влияет на наше настроение. Вместе с Гильермо будем выходить из сложившейся ситуации. Состав у нас очень достойный, но сегодня сыграли неудачно. Нужно разобраться, где были допущены ошибки, – цитирует Малышева RT.

2 сентября московский "Спартак" потерпел поражение от "Краснодара" в выездном матче 7-го тура РПЛ и продлил свою безвыигрышную серию в чемпионате России до 4 матчей. Встреча в Краснодаре завершилась с результатом 2:0 (1:0) в пользу хозяев. На 40-й минуте колумбийский нападающий "быков" Джон Кордоба открыл счет - 1:0. В роли ассистента выступил уругвайский защитник Лукас Оласа. На 83-й минуте полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян удвоил преимущество "Краснодара", реализовав пенальти и установив итоговый счет - 2:0.

Команда Владимира Ивича набрала 17 очков и вернулась на верхнюю строчку в таблице РПЛ. Южане не потерпели ни одного поражения в семи стартовых турах чемпионата России. "Спартак" продлил свою безвыигрышную серию в турнире до 4 матчей и с 10 очками замыкает восьмерку сильнейших клубов.


Спартак Краснодар Абаскаль Малышев
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