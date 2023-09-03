После проигрыша в Краснодаре безвыигрышная серия "красно-белых" в РПЛ достигла четырех матчей.
– Абаскалю нужно немедленно уйти в отставку, – цитирует Камоцци "Матч ТВ".
В минувшую субботу, 2 сентября, "Спартак" в гостях уступил "Краснодару" в рамках 7-го тура чемпионата России, продлив свою серию без побед в РПЛ до четырех игр. Матч окончился со счетом 2:0 (1:0) в пользу "быков". Колумбийский форвард Джон Кордоба на 40-й минуте вывел хозяев вперед, замкнув передачу уругвайского защитника Лукаса Оласы. На 83-й минуте армянский хавбек Эдуард Сперцян реализовал 11-метровый удар и поставил победную точку.
После семи сыгранных туров "Краснодар" с 17 очками укрепился на 1-м месте в чемпионате страны. Команда Владимира Ивича пока не знает горечи поражений на старте Российской Премьер-Лиги. "Спартак" не побеждает на протяжении четырех туров РПЛ подряд. "Красно-белые" с 10 очками идут восьмыми в таблице.
Камоцци: Абаскалю нужно немедленно уйти в отставку
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, после выездного поражения от "Краснодара" (0:2) призвал Гильермо Абаскаля подать в отставку с поста главного тренера.
Фото: ФК "Спартак"