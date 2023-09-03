— Это была наша худшая игра. Хотим извиниться перед болельщиками, будем работать дальше. Нам говорили на установке, как играть против "Крыльев", но, к сожалению, мы все сделали не так. Не смогли сегодня выиграть. Что поделаешь, это футбол.
Вчера, второго сентября, воронежский "Факел" провел выездной матч против самарских "Крыльев Советов" в рамках седьмого тура Российской Премьер-лиги. Команда Вадима Евсеева потерпела поражение от "волжан" со счетом 0:3.
После семи туров чемпионата России по футболу воронежский "Факел" имеет в собственном активе четыре балла. Он располагается на 14 месте в турнирной таблице.
Источник: Metaratings
Квеквескири – о поражении от "Крыльев Советов": это была наша худшая игра
Полузащитник воронежского "Факела" Ираклий Квеквескири высказался о поражении своей команды от самарских "Крыльев Советов" в 7-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Факел"