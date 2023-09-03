- Да ребята исподтишка просто действуют. Не очень понятен был смысл. Видимо, когда забили, просто почувствовали уверенность в себе. Партнер мне неудачно отдал передачу, я вспылил на него, а они сзади летят, тычат. Это какой-то колхоз, не знаю.
Игра 7-го тура российской Премьер-лиги, в которой московский ЦСКА принимал на своем поле "Зенит" завершилась вничью со счетом 1:1. Гости отыгрались под занавес встречи на 88?й минуте. После этого между футболистами обеих команд вспыхнул конфликт. По итогам матча "Зенит" поднялся на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. "Армейцы" с 11 баллами расположились на 7 месте.
Источник: "Матч ТВ"
Заболотный - о драке в концовке матча с "Зенитом": колхоз какой-то. Видимо, когда забили, почувствовали уверенность в себе
Нападающий ЦСКА Антон Заболотный прокомментировал конфликт с футболистами "Зенита" на последних минутах матча 7-го тура чемпионата России (1:1).
Фото: скриншот трансляции матча