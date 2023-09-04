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Зделар: ЦСКА может выигрывать много матчей, но с "Зенитом" мы оборонялись, и это было тяжело

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Полузащитник ЦСКА Саша Зделар оценил начало сезона для московской команды.
Фото: ПФК ЦСКА
"Начало сезона для ЦСКА? Могло быть лучше, могло быть хуже, но это футбол. Мы можем выигрывать много матчей, но с "Зенитом", честно, мы оборонялись, и это было тяжело", — сказал Зделар.

28-летний Зделар в семи матчах нынешнего сезона не отметился результативными действиями. Его команда, набравшая 11 очков в семи турах, занимает в турнирной таблице седьмое место. Сейчас чемпионат России по футболу ушёл на международную паузу.

Источник: Sport24.


Зделар ЦСКА
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