"Начало сезона для ЦСКА? Могло быть лучше, могло быть хуже, но это футбол. Мы можем выигрывать много матчей, но с "Зенитом", честно, мы оборонялись, и это было тяжело", — сказал Зделар.
28-летний Зделар в семи матчах нынешнего сезона не отметился результативными действиями. Его команда, набравшая 11 очков в семи турах, занимает в турнирной таблице седьмое место. Сейчас чемпионат России по футболу ушёл на международную паузу.
Источник: Sport24.
Зделар: ЦСКА может выигрывать много матчей, но с "Зенитом" мы оборонялись, и это было тяжело
Полузащитник ЦСКА Саша Зделар оценил начало сезона для московской команды.
Фото: ПФК ЦСКА