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Сантос — о матче с ЦСКА: не тот результат, за которым приехал "Зенит"

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Защитник "Зенита" Дуглас Сантос прокомментировал ничью в матче с ЦСКА (1:1) в 7-м туре РПЛ. Бразилец сравнял счёт на последних минутах матча.
Фото: Вячеслав Евдокимов / "Зенит"
"Конечно, это не тот результат, за которым мы приехали, но все же хорошо, что уезжаем не с пустыми руками. Итог справедлив? Да", — сказал Сантос.

29-летний Сантос в нынешнем сезоне принял участие в 10 матчах, в которых отметился голом и результативной передачей. Его гол помог команде набрать 13 очков и после семи туров располагаться на второй строчке турнирной таблицы, отставая от лидирующего "Краснодара" на три очка.

Источник: пресс-служба "Зенита" на официальном сайте.


Сантос Зенит ЦСКА
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