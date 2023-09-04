"Конечно, это не тот результат, за которым мы приехали, но все же хорошо, что уезжаем не с пустыми руками. Итог справедлив? Да", — сказал Сантос.
29-летний Сантос в нынешнем сезоне принял участие в 10 матчах, в которых отметился голом и результативной передачей. Его гол помог команде набрать 13 очков и после семи туров располагаться на второй строчке турнирной таблицы, отставая от лидирующего "Краснодара" на три очка.
Источник: пресс-служба "Зенита" на официальном сайте.
Сантос — о матче с ЦСКА: не тот результат, за которым приехал "Зенит"
Защитник "Зенита" Дуглас Сантос прокомментировал ничью в матче с ЦСКА (1:1) в 7-м туре РПЛ. Бразилец сравнял счёт на последних минутах матча.
Фото: Вячеслав Евдокимов / "Зенит"