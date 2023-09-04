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Федотов: Сутормин "Зениту" самому нужен. Но в ЦСКА также важны и нужны русские позиции

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему его команде не удалось подписать полузащитника "Зенита" Алексея Сутормина.
Фото: Maksim Konstantinov
"Ему "Зениту" Сутормин самому нужен. Мы уже говорили, что нам русские позиции важны и нужны", — сказал Федотов.

Отметим, что Владимир Федотов работал вместе с Алексеем Суторминым в "Оренбурге". Затем тренер поработал в "Сочи", позже — перешёл в ЦСКА. Спортсмен же транзитом через "Рубин" оказался в "Зените", за который выступает с 2019 года.

Ранее сообщалось, что "Зенит" отказался отпускать футболиста в стан конкурента.

Источник: "Спорт-Экспресс".


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