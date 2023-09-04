"Ему "Зениту" Сутормин самому нужен. Мы уже говорили, что нам русские позиции важны и нужны", — сказал Федотов.
Отметим, что Владимир Федотов работал вместе с Алексеем Суторминым в "Оренбурге". Затем тренер поработал в "Сочи", позже — перешёл в ЦСКА. Спортсмен же транзитом через "Рубин" оказался в "Зените", за который выступает с 2019 года.
Ранее сообщалось, что "Зенит" отказался отпускать футболиста в стан конкурента.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Федотов: Сутормин "Зениту" самому нужен. Но в ЦСКА также важны и нужны русские позиции
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему его команде не удалось подписать полузащитника "Зенита" Алексея Сутормина.
Фото: Maksim Konstantinov