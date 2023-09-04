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Орлов: не говорил бы о каком-то спаде "Зенита". Команда Семака на ходу бежит

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Футбольный комментатор Геннадий Орлов не считает, что у "Зенита" можно отметить спад в начале нынешнего сезона.
Фото: ФК "Зенит"
"Я бы точно не говорил о каком-то спаде "Зенита". Команда Семака на ходу бежит! С движением все в порядке", — сказал Орлов.

Напомним, в семи стартовых турах чемпионата России по футболу команда из Санкт-Петербурга набрала 14 очков и занимает в турнирной таблице второе место. Столько же очков у "Крыльев Советов" и "Динамо", но эти коллективы располагаются ниже за счёт худшей разницы дополнительных показателей. На первом месте идёт "Краснодар" (17 очков).

Источник: "Спорт-Экспресс".


Орлов Зенит
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