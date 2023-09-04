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Федотов — о Фернандесе: показывает неплохой уровень. Есть еще порох в пороховнице

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после матча с "Зенитом" (1:1) высказался о защитнике соперника Марио Фернандесе.
Фото: "Чемпионат"
"Я думаю, что он показывает определенный уровень, достаточно неплохой. Мы же знали его десять лет. У него есть еще порох в пороховнице", — сказал Федотов.

Отметим, что в летнее трансферное окно между ЦСКА, "Зенитом" и "Интернасьоналом" разыгралась настоящая трагедия. Фернандес был готов вернуться в ЦСКА, за который отыграл 10 лет, однако клуб не сумел договориться с представителями футболиста и самим игроком. В дело вмешался "Зенит", перехвативший защитник и подписавший с ним контракт на два сезона.

Источник: "Спорт-Экспресс".


ЦСКА Зенит Фернандес Федотов
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