"Я думаю, что он показывает определенный уровень, достаточно неплохой. Мы же знали его десять лет. У него есть еще порох в пороховнице", — сказал Федотов.
Отметим, что в летнее трансферное окно между ЦСКА, "Зенитом" и "Интернасьоналом" разыгралась настоящая трагедия. Фернандес был готов вернуться в ЦСКА, за который отыграл 10 лет, однако клуб не сумел договориться с представителями футболиста и самим игроком. В дело вмешался "Зенит", перехвативший защитник и подписавший с ним контракт на два сезона.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Федотов — о Фернандесе: показывает неплохой уровень. Есть еще порох в пороховнице
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после матча с "Зенитом" (1:1) высказался о защитнике соперника Марио Фернандесе.
Фото: "Чемпионат"