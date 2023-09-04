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Круговой: Фернандес — легенда ЦСКА, жаль, что его освистали

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Защитник "Зенита" Данил Круговой высказался о свисте болельщиков ЦСКА в адрес защитника сине-бело-голубых Марио Фернандеса во время матча команд (1:1) в 7-м туре РПЛ.
Фото: Александр Вильф/РИА Новости
"Жалко, что болельщики [ЦСКА] его освистывали, все-таки он легенда для них. Не важно, какая у него дальнейшая судьба, он — легенда для клуба", — сказал Круговой.

32-летний спортсмен, несколько лет назад получивший российское гражданство и выступавший за сборную этой страны, перешёл в "Зенит" из "Интернасьонала" летом 2023 года. Сообщалось, что Фернандес подписал с новой командой контракт на сезон с возможностью продления ещё на год. За "Зенит" защитник в восьми матчах не отметился результативными действиями.

Источник: Metaratings.


Круговой Фернандес Зенит
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