"Жалко, что болельщики [ЦСКА] его освистывали, все-таки он легенда для них. Не важно, какая у него дальнейшая судьба, он — легенда для клуба", — сказал Круговой.
32-летний спортсмен, несколько лет назад получивший российское гражданство и выступавший за сборную этой страны, перешёл в "Зенит" из "Интернасьонала" летом 2023 года. Сообщалось, что Фернандес подписал с новой командой контракт на сезон с возможностью продления ещё на год. За "Зенит" защитник в восьми матчах не отметился результативными действиями.
Источник: Metaratings.
Круговой: Фернандес — легенда ЦСКА, жаль, что его освистали
Защитник "Зенита" Данил Круговой высказался о свисте болельщиков ЦСКА в адрес защитника сине-бело-голубых Марио Фернандеса во время матча команд (1:1) в 7-м туре РПЛ.
Фото: Александр Вильф/РИА Новости