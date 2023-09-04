– До закрытия трансферного окна в России осталось чуть больше недели. Не хочу опережать события, но все-таки проинформируем наших болельщиков, что мы близки к согласованию сенсационного трансфера. Это игрок-универсал. Быстрый, цепкий и дерзкий футболист. Но на данном этапе ограничусь этими характеристиками – не буду называть клуб и страну.
Этот игрок может выступать на разных позициях, молодой – то есть еще и на перспективу. Думаю, что если все будет идти по плану, то через день-два мы сможем завершить работу и объявить о трансфере, – приводит слова Медведева ТАСС.
Ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак после гостевой ничьей с ЦСКА (1:1) высказал предположение, что "сине-бело-голубые" подпишут одного или двух футболистов до закрытия трансферного окна. Этим летом клуб с берегов Невы потерял полузащитников Далера Кузяева и Малкома. 30-летний россиянин перешел во французский "Гавр", 26-летний бразилец с российским паспортом перебрался в саудовский "Аль-Хиляль".
После 7-ми сыгранных туров "Зенит" с 14 очками располагается на второй строчке в таблице РПЛ, опережая "Крылья Советов" и "Динамо" по разнице забитых и пропущенных мячей. Лидером чемпионата России является "Краснодар", набравший 17 очков.
Медведев: "Зенит" близок к согласованию сенсационного трансфера
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев рассказал о готовящемся "сенсационном трансфере" питерского клуба.
Фото: ФК "Зенит"