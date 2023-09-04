– Установлен рекорд медиафутбола. Еще две стадии – и клуб РПЛ. Это реально? Думаю, что возможно и РПЛ выиграть. Советую всем верить. Про 2DROTS говорит вся Россия. Это новая народная команда. История повторяется — был "Спартак", а теперь стал 2DROTS, – приводит слова Панасюка "РБ Спорт".
4 сентября команда Медиалиги 2DROTS нанесла поражение кировскому "Динамо" в матче 1/64 финала Кубка страны и пробилась в следующий раунд турнира. Игра состоялась на берегу Баренцева моря в Мурманской области на футбольном поле, расположенном в плавучем доке. Финальный свисток Виталия Мешкова зафиксировал победу 2DROTS со счетом 2:0 (1:0).
На 39-й минуте полузащитник Станислав Манаев вывел команду Медиалиги вперед - 1:0. На 64-й минуте ганский форвард Годфред Клуцей удвоил счет - 2:0. На 89-й минуте "Динамо" имело возможность отыграть один гол, но вратарь 2DROTS Дмитрий Сычев парировал пенальти. Соперником команды Медиалиги в 1/32 финала Кубка России станет клуб ФНЛ, который определится в результате жеребьевки. Ранее в Пути регионов 2DROTS выбили из розыгрыша турнира "Сахалин" (2:0) и "Муром" (3:1).
Президент клуба Медиалиги: про нас говорит вся Россия, это новая народная команда. Был "Спартак", а теперь – 2DROTS
Президент 2DROTS Никита Панасюк отреагировал на выход его медийной команды в 1/32 финала Пути регионов Кубка России.
Фото: 2DROTS