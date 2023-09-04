— Не кажется, что ЦСКА стал слабее по сравнению с весной? Нет, у них квалифицированная команда, собраны хорошие молодые футболисты. Дивеев травмирован. Очень хорошая команда, они должны находиться выше, — передает слова Кругового Metaratings.
Вчера, 3 сентября 2023 года, петербургский "Зенит" провел выездной матч против московского ЦСКА в рамках седьмого тура Российской Премьер-лиги. Встреча завершилась ничейным результатом – 1:1. В настоящее время "армейцы" имеют на своем счету 11 набранных баллов. Они располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице. Отметим, что в активе сине-бело-голубых 14 очков. Они пребывают на четвертом месте в РПЛ.
Защитник "Зенита" Круговой: ЦСКА – хорошая команда, она должна находиться выше в таблице РПЛ
Защитник петербургского "Зенита" Данил Круговой выразил мнение о том, что московский ЦСКА должен находиться выше в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"