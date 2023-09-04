- Акинфеев сейчас показывает достойную игру. Он вправе считаться лучшим вратарем страны. Одни из лучших в России сейчас Игорь и Сафонов. Но Акинфеева я считаю лучшим, потому что у него меньше ошибок, даже если судить по прошлому сезону. А вратарь - это надежность. Но я бы не сказал, что у нас сейчас есть вратарский кризис в стране. Просто на данный момент мы не можем проверить наших голкиперов на международном уровне, - передает слова Чанова Metaratings.ru.
37-летний вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев является воспитанником красно-синих и защищает их ворота в течение всей своей профессиональной карьеры - более 20 лет. До июля 2018 года включительно Акинфеев был основным голкипером сборной России и завершил выступления за национальную команду с осени 2018 года собственным решением, всего он провел за сборную 111 матчей (48 "сухих", 95 пропущенных голов). В текущем сезоне на счету вратаря 6 матчей за клуб во всех турнирах (2 "сухих", 6 пропущенных мячей).
С февраля 2022 года все российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований решениями УЕФА и ФИФА, вызванными политическими причинами.
Чанов: Акинфеева считаю лучшим вратарем страны, у него меньше ошибок. Но не сказал бы, что у нас вратарский кризис
Экс-тренер голкиперов ЦСКА Вячеслав Чанов высказал мнение о российских вратарях.
Фото: ПФК ЦСКА