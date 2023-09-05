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Федотов: празднование Фернандеса никакой эмоции не вызвало

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что эпизод с празднованием защитника "Зенита" Марио Фернандеса гола в ворота ЦСКА (1:1) не вызвал у него никакой эмоции.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
"Да никакой эмоции", — заявил Федотов.

Напомним, бывший защитник армейцев бурно отпраздновал мяч в ворота бывшей команды, пробежав практически через всё поле с большой скоростью. 32-летний Фернандес к моменту гола Дугласа Сантоса уже был заменён и наблюдал за игрой со скамейки "ВЭБ Арены".

Источник: "РБ Спорт".


Федотов Фернандес ЦСКА Зенит
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