"Да никакой эмоции", — заявил Федотов.
Напомним, бывший защитник армейцев бурно отпраздновал мяч в ворота бывшей команды, пробежав практически через всё поле с большой скоростью. 32-летний Фернандес к моменту гола Дугласа Сантоса уже был заменён и наблюдал за игрой со скамейки "ВЭБ Арены".
Источник: "РБ Спорт".
Федотов: празднование Фернандеса никакой эмоции не вызвало
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что эпизод с празднованием защитника "Зенита" Марио Фернандеса гола в ворота ЦСКА (1:1) не вызвал у него никакой эмоции.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"