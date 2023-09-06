Как утверждает источник, 32-летний нигериец занимается в общей группе. Мозес получил повреждение в домашнем матче 5-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:3), после чего не появлялся на поле. В конце прошлой недели африканский полузащитник начал тренироваться по индивидуальной программе, а теперь приступил к полноценным занятиям с "красно-белыми".
Мозес перешел в "Спартак" из лондонского "Челси" в 2020 году. Он принял участие в 69 играх в составе московской команды, записав на свой счет 9 забитых мячей и отдав 9 голевых пасов. После 7 сыгранных туров РПЛ столичный клуб с 10 очками идет 9-м в таблице. В последних 4 матчах чемпионата страны команда Гильермо Абаскаля набрала всего 1 очко.
Источник: Metaratings
Хавбек "Спартака" Виктор Мозес вернулся к тренировкам с командой после травмы
Полузащитник "Спартака" Виктор Мозес приступил к тренировкам с командой после восстановления от травмы.
Фото: ФК "Спартак"