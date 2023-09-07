"Дела так неважные. Правая рука никак не отходит, ну и речь тоже, тяжело говорить. Можно ли после этого полностью восстановиться? Ну, гарантии никто не дает, какой-то процент можно, да", — сказал Гаврилов.
Напомним, Гаврилов перенёс инсульт, после чего долго восстанавливался. Ветеран красно-белых заявил, что следит за футболом, смотря телевизор. Также он отметил, что имеет возможность выходить на улицу, но обязательно с сопровождающим, на случай ухудшения его здоровья.
Источник: "ВсеПроСпорт".
Юрий Гаврилов: дела неважные, рука никак не отходит. Какой-то процент на полное восстановление есть
Ветеран "Спартака" Юрий Гаврилов рассказал о состоянии своего здоровья.
Фото: Василий Пономарев / Матч ТВ