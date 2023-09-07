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Юрий Гаврилов: дела неважные, рука никак не отходит. Какой-то процент на полное восстановление есть

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Ветеран "Спартака" Юрий Гаврилов рассказал о состоянии своего здоровья.
Фото: Василий Пономарев / Матч ТВ
"Дела так неважные. Правая рука никак не отходит, ну и речь тоже, тяжело говорить. Можно ли после этого полностью восстановиться? Ну, гарантии никто не дает, какой-то процент можно, да", — сказал Гаврилов.

Напомним, Гаврилов перенёс инсульт, после чего долго восстанавливался. Ветеран красно-белых заявил, что следит за футболом, смотря телевизор. Также он отметил, что имеет возможность выходить на улицу, но обязательно с сопровождающим, на случай ухудшения его здоровья.

Источник: "ВсеПроСпорт".


Гаврилов Спартак
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