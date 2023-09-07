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Кержаков: когда удерживал Заболотного, говорил ему, чтобы он остановился, так как я уже старый

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Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков вспомнил, как удерживал нападающего ЦСКА Антона Заболотного во время матча команд в 7-м туре РПЛ. Встреча завершилась ничьей (1:1) и запомнилась несколькими стычками.
Фото: "Чемпионат"
Что говорил Заболотному, когда удерживал его? "Заба, ты здоровый мужик, а я уже старый. Я тебя долго не удержу. Остановись", — сказал Кержаков.

Отметим, что Заболотный, ранее выступавший за команду из Санкт-Петербурга, стал автором первого гола в матче после ошибки Кержакова. Однако ЦСКА не хватило нескольких минут, чтобы удержать победный счёт.

Источник: Sport24.


Кержаков М ЦСКА Зенит Заболотный
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