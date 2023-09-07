"Он классный футболист, перспективный игрок, топ для нашего чемпионата. Считаю, что он должен уезжать и проявить себя там, чтобы играть в большом европейском клубе", — сказал Ахметов.
Напомним, в летнее трансферное окно спортсмен из Армении мог перейти в "Аякс", однако сделка не состоялась. Затем технический директор нидерландской команды сообщил, что это связано с тем, что полузащитник продолжает выступать за клуб из России. Функционер считает, что из Сперцяна мог получиться новый Кевин Де Брёйне.
Источник: "Матч ТВ".
Ахметов: Сперцян — топ-игрок для РПЛ. Он должен уехать, чтобы играть в большом европейском клубе
Полузащитник "Краснодара" Ильзат Ахметов считает, что его одноклубнику Эдуарду Сперцяну по силам играть в большом европейском клубе.
Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press