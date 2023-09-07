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Орлов: когда "Зенит" позвал, Изидор с удовольствием едет в Россию

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Футбольный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на возможный переход форварда "Локомотива" Вильсона Изидора в "Зенит".
Фото: "Матч ТВ"
– "Зениту" нужны нападающие. Изидор заявлял "Локомотиву", что не может оставаться в России? Что?то не сложилось у футболиста с руководством. Если не хочет, значит, не хочет. Когда "Зенит" позвал, он с удовольствием едет. Значит, он с удовольствием будет играть. Это чисто спортивный прагматический подход. "Зениту" он сегодня необходим, это желание Семака и клуба, – заявил Орлов в прямом эфире телеканала "Матч Премьер".

Ранее издание Foot Mercato сообщило, что сосковский "Локомотив" не отпустил нападающего Вильсона Изидора в клуб Лиги 1 "Метц" из-за нежелания включать в контракт опцию выкупа 23-летнего француза. Изидор успешно прошел медосмотр для перехода в "Метц" и договорился об аренде с правом выкупа. Однако руководство "Локомотива" не отреагировало на данный запрос французского клуба и заблокировало трансфер нападающего.

7 сентября журналист Иван Карпов сообщил, что "Зенит" достиг принципиальной договоренности с "Локомотивом" по поводу трансфера нападающего Вильсона Изидора. Отмечалось, что питерский клуб арендует 23-летнего француза за 1,35 млн евро до конца сезона-2023/24. Арендное соглашение будет предусматривать опцию выкупа. Агент Изидора в комментарии Sport24 подтвердил факт переговоров с руководством "сине-бело-голубых" по поводу трансфера его клиента.


Зенит Локомотив Орлов Изидор
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