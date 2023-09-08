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Зеленов: Рябчук пропустит матчи сборной Молдавии из-за оформления документов для РПЛ

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Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов рассказал, что защитник команды Олег Рябчук пропустит матчи сборной Молдавии из-за оформления документов.
Фото: Getty Images
"Олег занимается оформлением необходимых документов для выступления в РПЛ", — сказал Зеленов.

Отметим, что молдавский защитник перешёл в московскую команду из греческого "Олимпиакоса" в летнее трансферное окно. Согласно данным Transfermarkt, сумма трансфера 25-летнего футболиста составила шесть миллионов евро. Соглашение между сторонами подписано на три сезона. За новую команду Рябчук в шести матчах не отметился результативными действиями.

Источник: Sport24.


Зеленов Спартак Рябчук Сборная Молдавии
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