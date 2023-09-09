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Федотов: ЦСКА нужна эта пауза для перезагрузки

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Наставник ЦСКА Владимир Федотов признался, что команда нуждалась в международной паузе на игры сборных.
Фото: Global Look Press
Эта пауза нужна нам для перезагрузки и для того, чтобы привести команду к одинаковому знаменателю в плане функциональной подготовки. Мы с этим столкнулись - травматизм и разная степень готовности говорили о том, что одни прошли полностью сборы и стали ключевыми игроками на протяжении этого отрезка. Но есть и футболисты, которым пришлось сразу, без подготовки, попасть под этот пресс.

После семи сыгранных туров российской Премьер-лиги московский ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. На счету подопечных Владимира Федотова 11 набранных очков. На старте турнира "армейцы" одержали три победы, дважды сыграли вничью и дважды уступили. В текущем розыгрыше Кубка России ЦСКА расположился на второй строчке группы А, одержав одну победу, один раз сыграв вничью и потерпев одно поражение. После международной паузы москвичи сыграют против самарских "Крыльев Советов". Встреча 8-го тура РПЛ пройдет 16 сентября в Москве.

Источник: Bobsoccer


Федотов ЦСКА
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