- Не чувствую ли, что я вне конкуренции в сборной? Нет, не чувствую. Потому что у меня была плохая весна. Если так продолжить играть, не буду играть в сборной и даже не буду в нее вызываться. Прекрасно это понимаю. И если меня вызвали и если буду играть, значит, со стороны видно, что я сделал выводы и моя игра поменялась, - передает слова Сафонова "РБ Спорт".
24-летний голкипер "Краснодара" и сборной России Матвей Сафонов выступает за национальную команду с июня 2021 года. С октября 2021 года для тренерского штаба Валерия Карпина, за выбор и подготовку вратарей в котором отвечает тренер голкиперов Виталий Кафанов, Сафонов носит негласный статус основного вратаря - голкипер сыграл в 6 матчах из 9 возможных, при этом 2 игры из 3 пропустил по состоянию здоровья. Весной 2023 года Матвей допустил несколько результативных ошибок в матчах за клуб, из-за чего остался на скамейке запасных в матче Суперфинала Кубка России.
Сафонов: у меня была плохая весна. Если так продолжить играть - даже не буду вызываться в сборную России
Голкипер "Краснодара" и сборной России Матвей Сафонов высказался о своей игре и конкуренции в национальной команде.
Фото: РФС