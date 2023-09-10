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Жирков: не планирую организовывать прощальный матч из-за завершения карьеры

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Бывший футболист сборной России Юрий Жирков не будет проводить прощальный матч из-за завершения карьеры.
Фото: Global Look Press
"Я не планирую организовывать прощальный матч из-за завершения карьеры. Обойдемся без этого", — сказал Жирков.

Официально о завершении карьеры 40-летний Жирков сообщил в феврале нынешнего года, однако спортсмен не выступает на высоком уровне с лета 2022 года, когда завершился его контракт с "Химками". Жирков заявил, что сейчас бы не смог играть на профессиональном уровне.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Жирков Сборная России
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