"Я не планирую организовывать прощальный матч из-за завершения карьеры. Обойдемся без этого", — сказал Жирков.
Официально о завершении карьеры 40-летний Жирков сообщил в феврале нынешнего года, однако спортсмен не выступает на высоком уровне с лета 2022 года, когда завершился его контракт с "Химками". Жирков заявил, что сейчас бы не смог играть на профессиональном уровне.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Жирков: не планирую организовывать прощальный матч из-за завершения карьеры
Бывший футболист сборной России Юрий Жирков не будет проводить прощальный матч из-за завершения карьеры.
Фото: Global Look Press