"Газзаев — тренер-максималист, который пытался из каждого футболиста выжать максимум. Георгиевич мог пробить потолок футболиста, который, по мнению игрока, был максимумом... Газзаев — тренер-победитель, он очень требовательный. Эти черты характера принесли ЦСКА большие победы", — сказал Лайзанс.
69-летний Газзаев работал в московском клубе с 2001 по 2003, а также с 2004 по 2008 год. Под его руководством армейцы выиграли 10 трофеев, включая Кубок УЕФА (ныне — Лига Европы) и три чемпионата России. Тренерскую карьеру специалист завершил в 2013 году. Позднее Газзаев был депутатом Госдумы РФ, которую покинул в 2021 году.
Источник: Sport24.
Лайзанс: Газзаев — тренер-победитель, он очень требовательный. Эти черты характера принесли ЦСКА большие победы
Бывший полузащитник ЦСКА Юрис Лайзанс высказался об экс-главном тренере армейцев Валерии Газзаеве.
Фото: ПФК ЦСКА