– Я не смирился с мыслью, что больше не сыграю на чемпионатах мира и Европы. Верю, что все еще будет. Возраст у меня хороший, дай бог, чтобы здоровье позволяло. Крест точно на этом не поставил. Конечно, круче матчей за сборную на таких турнирах нет ничего. Ну и Лига чемпионов еще.
На чем основывается вера? На том, что все, что сейчас происходит, скоро закончится. Я верю и надеюсь на это. А после этого нас допустят, снимут все баны, – приводит слова Баринова "Чемпионат".
В конце февраля 2022 года УЕФА и ФИФА вынесли решение временно отстранить клубы и команды из России от участия в официальных соревнованиях под своей эгидой из-за начала специальной военной операции РФ на Украине.
Во время сентябрьской паузы сборная России молодежным составом провела два товарищеских матча против олимпийской команды Египта. Первая встреча завершилась вничью со счетом 1:1, а во второй игре накануне египтяне одержали волевую победу 2:1. Автором единственного гола в составе россиян стал нападающий "Локомотива" Сергей Пиняев, реализовавший пенальти на 7-й минуте.
Сегодня, 12 сентября, команда Валерия Карпина в Эль-Вакре сыграет со сборной Катара. Игра состоится на стадионе "Эль-Джануб", построенном специально к мундиалю 2022 года. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.
Баринов – о международном бане: верю и надеюсь, что все, что сейчас происходит, скоро закончится
Капитан "Локомотива" и полузащитник сборной России Дмитрий Баринов высказался по поводу отстранения отечественных клубов и команд от участия в официальных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
Фото: РФС