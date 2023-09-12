Красно-белые выступают неровно, после серии из пяти побед во всех турнирах они не побеждают в РПЛ уже в четырёх матчах подряд.
По мнению Тихонова, главному тренеру команды Гильермо Абаскалю нужно окончательно определиться с составом и прекраттить постоянную ротацию.
"Когда стабилизируется состав, тогда стабилизируется и игра. Если постоянно идёт смена как игроков, так и тактики, результата не будет. Понимаю, что сейчас в команде реально два состава, и тренер в поиске", - цитирует Тихонова "РБ Спорт".
Андрей Тихонов: когда стабилизируется состав "Спартака", тогда стабилизируется и игра
Бывший полузащитник "Спартака" Андрей Тихонов рассказал о впечатлениях от игры московского клуба в нынешнем сезоне.
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