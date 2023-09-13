"Вижу разницу между Головиным и остальными в физическом компоненте. Эта сборная полтора-два года назад была на втором месте почти в том же составе. Все говорят, что уровень чемпионата упал, для этого не надо сборную смотреть.
Уезжать из РПЛ? Кто может уехать — уезжайте, даю совет", — сказал Карпин.
27-летний Головин выступает за "Монако" с 2018 года. Этот матч за сборную России стал для полузащитника первым с ноября 2021 года, когда он сыграл против сборной Хорватии (0:1) в отборе к чемпионату мира. С тех пор спортсмен только единожды вызывался в расположение национальной команды, но не смог приехать из-за травмы. На остальные сборы Головина не вызывали из-за сложной логистики.
Источник: РИА Новости.
Карпин: вижу разницу между Головиным и остальными в физическом компоненте. Есть возможность уехать из РПЛ — уезжайте
Главный тренер сборной России Валерий Карпин после товарищеского матча с командой Катара (1:1) высказался про российских футболистов.
Фото: Фото Александр Федоров, «СЭ»