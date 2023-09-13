"Да, фантастический игрок был. Таким необходимо давать шансы — не в "Спартаке", так в менее статусных клубах. В одном из них Денис точно смог бы себя проявить. Нельзя отпускать таких футболистов", — сказал Эменике.
28-летний Давыдов находился в структуре "Спартака" с 2010 по 2019 год. За это время нападающий в 37 матчах за основной состав красно-белых забил гол и отдал шесть результативных передач. Сейчас спортсмен решил сконцентрироваться на выступлении в Медиалиге.
Источник: Sport24.
Эменике — о Давыдове: фантастический игрок. Таким необходимо давать шансы, возможно, в менее статусных клубах
Бывший нападающий "Спартака" Эммануэль Эменике высказался об экс-форварде команды Денисе Давыдове.
Фото: ФК "Спартак"