"Когда "Спартак" вновь станет чемпионом? Верю: в ближайшее время. Нынешнему составу это по силам. Но для этого "Спартаку" нужно начинать давить всех соперников по лиге", — сказал Эменике.
В последний раз чемпионство России московский клуб завоевывал в 2017 году, а до этого — в 2001 году. Нигерийский форвард играл за команду с 2011 по 2013 год, не завоевав с ней никаких титулов.
Источник: Sport24.
Эменике: верю, что "Спартак" в ближайшее время станет чемпионом. Нынешнему составу это по силам
Бывший нападающий "Спартака" Эммануэль Эменике считает, что команде по силам вновь стать чемпионом России.
Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов