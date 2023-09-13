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Давила: все в сборной Чили восприняли мой переход в ЦСКА с воодушевлением и были довольны

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Нападающий ЦСКА Виктор Давила рассказал, как в сборной Чили отреагировали на его переход в московский ЦСКА.
Фото: Getty Images
"Тренерский штаб сборной Чили был очень доволен тем, что я перешел в ЦСКА... Когда тебя приглашает клуб из такой сильной лиги — это шаг вперед. Все восприняли мой переход с воодушевлением и были довольны", — сказал Давила.

25-летний Давила стал игроком российского клуба в летнее трансферное окно. За его переход армейцы заплатили мексиканскому клубу "Леон" пять миллионов евро, которые были прописаны в контракте футболиста в качестве отступных. За новую команду нападающий ещё не успел отметиться результативными действиями.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Давила ЦСКА Сборная Чили
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