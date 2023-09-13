"Тренерский штаб сборной Чили был очень доволен тем, что я перешел в ЦСКА... Когда тебя приглашает клуб из такой сильной лиги — это шаг вперед. Все восприняли мой переход с воодушевлением и были довольны", — сказал Давила.
25-летний Давила стал игроком российского клуба в летнее трансферное окно. За его переход армейцы заплатили мексиканскому клубу "Леон" пять миллионов евро, которые были прописаны в контракте футболиста в качестве отступных. За новую команду нападающий ещё не успел отметиться результативными действиями.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Давила: все в сборной Чили восприняли мой переход в ЦСКА с воодушевлением и были довольны
Нападающий ЦСКА Виктор Давила рассказал, как в сборной Чили отреагировали на его переход в московский ЦСКА.
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