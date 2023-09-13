"На мой взгляд, нет шансов, что он сможет сыграть в первой части сезона, судя по характеру травмы. Скорее всего, его будут подводить к сборам", — сказал Еремин.
23-летний Дивеев в нынешнем сезоне сыграл лишь 45 минут в матче за Суперкубок России с "Зенитом" в июле этого года. Его соглашение с московской командой, продлённое в июне 2023 года, рассчитано ещё на пять лет.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Агент Дивеева: нет шансов, что он сможет сыграть в первой части сезона
Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, сомневается, что его клиент выйдет на поле до зимней паузы.
Фото: ПФК ЦСКА