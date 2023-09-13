"Карпин называл меня шоколадкой? Да, это был Карпин, ха-ха! Так он называл меня и Ари. Точно не что-то плохое. Наоборот, показывало теплое отношение Карпина ко мне. Веселый, нетипичный подкол. Я воспринимал с юмором", — сказал Эменике.
36-летний форвард выступал за московскую команду с 2011 по 2013 год, а затем вернулся в турецкий "Фенербахче", из которого и переходил в российский клуб. Всего за красно-белых Эменике забил 24 гола в 49 матчах. Карьеру нигериец завершил четыре сезона назад.
Источник: Sport24.
Эменике: Карпин называл меня "шоколадкой". Это точно не что-то плохое, показывало его теплое отношение ко мне
Бывший нападающий "Спартака" Эммануэль Эменике вспомнил, как экс-наставник команды Валерий Карпин называл его "шоколадкой".
Фото: "Чемпионат"