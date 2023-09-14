"Мы плюс-минус понимаем, в чем проблемы "Ростова" сейчас... В чем эти проблемы? Я думаю, что в первую очередь это оборона... Нервозности нет. Я еще раз повторю, что в целом у нас есть понимание наших проблем. Понимаем, над чем надо работать и что нужно исправлять", — сказал Глебов.
Спортсмен отметил, что команда в ближайших матчах намерена поправить своё турнирное положение. Полузащитник отметил, что команде стоит начать исправление с линии обороны, подкорректировать тактические аспекты, чтобы затем было проще.
В нынешнем сезоне "Ростов" в семи встречах чемпионата страны набрал семь очков и занимает в турнирной таблице 11-е место.
Источник: "Известия".
Глебов: мы в "Ростове" понимаем, в чем наши проблемы. Знаем, что нужно исправлять
Полузащитник "Ростова" Данил Глебов заявил, что в команде понимают свои проблемы.
Фото: ФК "Ростов"