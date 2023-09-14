"Мы многое прошли вместе за последние годы, но раз ему поступило предложение, и он его рассмотрел, то это имел на это полное право. Раз Мирослав принял такое решение, значит, был к этому внутренне готов. Можно только пожелать ему удачи в новой роли. И поддержать", — сказал Черчесов.
Станислав Черчесов находится без работы с июля 2023 года, когда покинул венгерский "Ференцварош". Мирослав Ромащенко находился в тренерском штабе Черчесова с 2010 года, вместе они работали во многих командах, включая сборную России, польскую "Легию" и московское "Динамо".
Ромащенко возглавил "Ахмат" после увольнения Сергея Ташуева. Ташуев сейчас тренирует "Факел".
Источник: "Спорт-Экспресс".
Черчесов — о Ромащенко в "Ахмате": был к этому внутренне готов. Можно только пожелать ему удачи в новой роли
Российский специалист Станислав Черчесов прокомментировал назначение своего помощника Мирослава Ромащенко на пост главного тренера "Ахмата".
Фото: Александр Федоров, "СЭ"