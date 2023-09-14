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Черчесов — о Ромащенко в "Ахмате": был к этому внутренне готов. Можно только пожелать ему удачи в новой роли

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Российский специалист Станислав Черчесов прокомментировал назначение своего помощника Мирослава Ромащенко на пост главного тренера "Ахмата".
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
"Мы многое прошли вместе за последние годы, но раз ему поступило предложение, и он его рассмотрел, то это имел на это полное право. Раз Мирослав принял такое решение, значит, был к этому внутренне готов. Можно только пожелать ему удачи в новой роли. И поддержать", — сказал Черчесов.

Станислав Черчесов находится без работы с июля 2023 года, когда покинул венгерский "Ференцварош". Мирослав Ромащенко находился в тренерском штабе Черчесова с 2010 года, вместе они работали во многих командах, включая сборную России, польскую "Легию" и московское "Динамо".

Ромащенко возглавил "Ахмат" после увольнения Сергея Ташуева. Ташуев сейчас тренирует "Факел".

Источник: "Спорт-Экспресс".


Ромащенко Ахмат Черчесов
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