– Это чисто оформительский вопрос. Александр – полноценный игрок "Зенита", – цитирует Медведева "Спорт день за днем".
14 сентября "Зенит" объявил о том, что Александр Ерохин будет заявлен как футболист второй команды питерского клуба, однако сможет выступать в РПЛ.
После семи сыгранных туров "Зенит" расположился на второй строчке таблице чемпионата России, набрав 14 очков. Такие же показатели у московского "Динамо" и "Крыльев Советов" из Самары, которых "сине-бело-голубые" опережают благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. В рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака встретится с казанским "Рубином" 17 сентября.
Медведев: Ерохин – полноценный игрок "Зенита". Это чисто оформительский вопрос
Глава правления "Зенита" Александр Медведев объяснил решение клуба исключить полузащитника сборной России Александра Ерохина из заявки "сине-бело-голубых" на РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"