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Гендиректор "Пари НН": Юран выписан из больницы, решение о его присутствии на игре с "Динамо" примем сегодня

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Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов рассказал о состоянии прооперированного главного тренера клуба Сергея Юрана.
Генеральный директор "Пари Нижнего Новгорода" Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале прокомментировал ситуацию с главным тренером команды Сергеем Юраном, который ранее был экстренно прооперирован.



15 сентября "Пари Нижний Новгород" проведет выездной матч 8 тура Российской премьер-лиги против московского "Динамо". В текущей турнирной таблице волжане с 10 очками в 7 матчах занимают десятое место.


Нижний Новгород Юран
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