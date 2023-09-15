Генеральный директор "Пари Нижнего Новгорода" Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале прокомментировал ситуацию с главным тренером команды Сергеем Юраном, который ранее был экстренно прооперирован.
15 сентября "Пари Нижний Новгород" проведет выездной матч 8 тура Российской премьер-лиги против московского "Динамо". В текущей турнирной таблице волжане с 10 очками в 7 матчах занимают десятое место.
Гендиректор "Пари НН": Юран выписан из больницы, решение о его присутствии на игре с "Динамо" примем сегодня
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов рассказал о состоянии прооперированного главного тренера клуба Сергея Юрана.