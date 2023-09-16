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Агент: если в будущем из России поступят предложения по Малкому, мы будем их рассматривать

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Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего "Аль-Хиляля" Малкома, не исключил, что в будущем спортсмен может вернуться в Россию.
Фото: ФК "Зенит"
"Если в будущем из России поступят предложения по Малкому, мы будем их рассматривать", — сказал Гарсия.

Напомним, 26-летний нападающий с 2019 по 2023 год выступал за "Зенит" из Санкт-Петербурга. Затем российский клуб продал спортсмена в саудовскую команду "Аль-Хиляль" за 60 миллионов евро.

Источник: Sport24.


Малком Аль-Хиляль Зенит Российские трансферы
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