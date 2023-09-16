"Если в будущем из России поступят предложения по Малкому, мы будем их рассматривать", — сказал Гарсия.
Напомним, 26-летний нападающий с 2019 по 2023 год выступал за "Зенит" из Санкт-Петербурга. Затем российский клуб продал спортсмена в саудовскую команду "Аль-Хиляль" за 60 миллионов евро.
Источник: Sport24.
Агент: если в будущем из России поступят предложения по Малкому, мы будем их рассматривать
Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего "Аль-Хиляля" Малкома, не исключил, что в будущем спортсмен может вернуться в Россию.
Фото: ФК "Зенит"