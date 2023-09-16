"Рад, что смог забить в первой игре за "Нижний". Это один из самых красивых голов в моей карьере", — сказал Кутателадзе.
Спортсмен отметил, что сразу принял решение бить пяткой, так как иначе не знал, как отправить мяч ворота. Новичка нижегородской команды после матча поздравил и Сергей Юран, и его одноклубники.
Источник: РИА Новости.
Кутателадзе: гол в ворота "Динамо" — один из самых красивых в моей карьере
Нападающий "Пари НН" Николоз Кутателадзе прокомментировал свой первый гол за команду в дебютной игре против "Динамо" (1:1) в 8-м туре РПЛ.
Фото: Дмитрий Челяпин / Матч ТВ